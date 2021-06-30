انهيار السياحة يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من أربعة آلاف مليار دولار (الامم المتحدة)

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير الأربعاء أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء كوفيد-19 قد يؤدي إلى خسرة الاقتصاد العالمي أكثر من أربعة تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.

وقال التقرير الذي قدمته هذه الوكالة بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أيضا "على المستوى العالمي، أدت ضربة كوفيد-19 للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط".