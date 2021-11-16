جولة في أكبر تجمع ثقافي في العالم .. يورونيوز في إكسبو 2020 دبي

في هذه الحلقة من بوست كاردز، نتجول في معرض إكسبو دبي 2020.

يمتد هذا المعرض العالمي على مساحة 4 كيلومترات قرب مطار آل مكتوم الدولي جنوب دبي، وهو أكبر تجمع ثقافي في العالم. أكثر من 192 دولة ستلهم مشاركاتُها الزوارَ على مدى ستة أشهر. إكسبو دبي 2020 هو أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

هذا الموقع الهائل سيتحول إلى مدينة ذكية جديدة عالمية ونموذجية ستعيد التفكير في مدن المستقبل بعد إغلاق إكسبو 2020 أبوابه.

يجب على زوار المعرض تقديم دليل على تلقي لقاح كوفيد-19 أو إجراء اختبار بي سي آر سلبي النتيجة خلال الـ72 ساعة السابقة للزيارة.

تضم هذه الوجهة العائلية التي لا يجب تفويت زيارتها، الآلاف من الأحداث والتجارب الاستكشافية. كما أن دخول الأطفال تحت 18 عاما إلى المعرض مجاني.

من جناح الاستدامة الذي يأخذنا برحلة عبر الزمن إلى منطقة التنقل ومنطقة الفرص، هناك شيء ما للجميع.

يوجد حوالي 200 منفذ للطعام والشراب ويقدم إكسبو برنامجا ترفيهيا يوميا متنوعا.

لاستراحة قصيرة، بلل أصابع قدميك بأمواج شلال إكسبو السريالي الواقع بين ساحة وقبة الوصل وحديقة اليوبيل.

هناك خطط كبيرة لمرحلة ما بعد المعرض الذي بني مع الوضع في الاعتبار خلق إرث طويل الأجل وقابل للقياس.

تقول مها القرقاوي المتحدثة باسم إكسبو 2020 إن المعرض سيتحول إلى منطقة جديدة بالكامل تسمى District 2020: "معظم ما بنيناه كمنظمين بُنِيَ ليبقى. سوف يتحول المعرض إلى مدينة ذكية متعددة الأغراض".

بهدف "تواصل العقول وصنع المستقبل" يعد إكسبو بإلهام الزوار للحفاظ على كوكبنا وحمايته، واستكشاف آفاق جديدة وبناء مستقبل أفضل.