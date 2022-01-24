مشاهد خلابة في منتجعات بلغاريا الشتوية.. من التزلج إلى ينابيع المياه الحارة

في هذه الحلقة من "مغامرات Adventures" نأخذكم معنا إلى بلغاريا وتحديداً إلى قمة أحد منتجعات التزلج الرئيسية في البلاد، بانسكو. انضم إليّنا جورجي تسنكين، وهو مرشد جبال ومعلم تزلج متمرس. سيكون دليلنا اليوم، وسيأخذنا لاستكشاف المنطقة وبعض النشاطات هنا على مدار اليوم.

بدأنا في حديقة بيرين الوطنية، على قمة تودوركا التي يبلغ ارتفاعها 2530 مترا فوق مستوى سطح البحر. من هنا نرى بانوراما رائعة للجزء الشمالي من بيرين وقمتها الأعلى، قمة جبل فيرين. بارتفاع 2914 مترا، يعد هذا الجبل ثاني أعلى جبال بلغاريا والثالث في شبه جزيرة البلقان.

هناك 75 كيلومترا من المنحدرات الواسعة التي تصطف على جانبيها الأشجار في بانسكو تعطينا فرصة الاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية لجبال الألب البكر.

تلبي منطقة التزلج احتياجات المتزلجين من جميع المستويات.

يمكن أيضا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية بهدوء وروية.

يقول جورجي تسنكين، مؤسس شركة بانسكو إكستريم: "في حديقة بيرين الوطنية، يمكن الاستمتاع بالمشي عبر مجموعة متنوعة من المسارات الجبلية الشتوية باستخدام أحذية الثلوج. يمكن الصعود إلى الجزء العلوي من الجبل وزيارة أكثر من 180 بحيرة بمساعدة مرشد".

أما أفضل طريقة لإنهاء يوم في الثلج فهي "الغوص" في منتجع صحي. بالقرب من بانسكو يوجد الكثير من الخيارات مع العديد من الينابيع المعدنية الحارة.

في أحد أكثر المنتجعات الصحية تقليدية هنا في بلغاريا، تشعر حقا أنك من سكان المكان. من السهل الاندماج والدردشة والاستعداد ليومك التالي في الثلج!