اليابان: تعرف على كانازاوا المدينة التي تمزج بين التقاليد والحداثة

تعتبر مدينة كانازاوا مثل العديد من المدن اليابانية تجسيدا لمزيج مثالي من التقاليد العريقة والحداثة. في هذه المدينة التي تأخذكم إليها يورونيوز، نجد حديقة كينروكوين التي توصف بأنها واحدة من "أجمل ثلاث حدائق ذات مناظر طبيعية" في اليابان، إلى جانب ميتو كايراكوين وكوراكوين في أوكاياما. وبالإضافة إلى كونها موطنًا لحديقة يابانية تقليدية جميلة، تعد كانازاوا معقل الحرف التقليدية وخاصة حرفة النحت على أوراق الذهب.

وظهرت حرفة النحت على أوراق الذهب في كانازاوا منذ 400 عام، وفق ما ذكره لنا كينيتشي تيراموتو، الذي يعمل في قسم التصنيع في شركة ساكودا غولد، وقبل ذلك ظهرت في منطقة كيوتو، وربما تم تصنيعه في مصر أو مناطق مجاورة لها، على حد تعبيره.

مدينة كانازاوا يورونيوز

ويضيف تيراموتو قوله، إنه عندما تم نقل هذه الحرفة "من كيوتو إلى كانازاوا اكتُشف أن مناخ كانازاوا هو الأنسب لهذه الصناعة". ويمكن لكيلو غرام واحد من الذهب أن ينتج حوالي 52 ألف ورقة ذهبية.

حرفية يابانية تعمل على صنع ونحت ورقة ذهبية يورونيوز

ما تجود به توياما

تقع توياما على بعد 65 كيلومترًا من كانازاوا، وعلى بعد 23 دقيقة فقط بقطار شينكانسن، القطار السريع الذي يسير بسرعة 260 كم في الساعة، إذ يمكن هناك زيارة ميناء شينميناتو على خليج توياما الجميل.

انتقلت يورونيوز إلى توياما للقاء الشيف تاكاهيرو غيجو، وشراء مكونات لطبخ السوشي ويقول غيجو: "مكونات توياما طازجة جدًا ومختلفة عن تلك الموجودة في مناطق أخرى، ويمكن العثور على بعض المكونات فقط في توياما".

ويشرح غيجو المالك والشيف "لمطعم غيجو" سر تميز مكونات المنطقة بالقول: "يذوب الماء البارد من سلسلة جبال تاتياما الرائعة، التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر وتصب في بحر اليابان، وهناك حوالي 380 نوعًا من الأسماك في هذا البحر، وربما هذا ما يجعل المكان فريدًا في اليابان".