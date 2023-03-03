شاهد: كيومي ميكوني رئيس طهاة ياباني يبدع في تصميم أطباق مستلهمة من المطبخ الفرنسي

في حلقة جديدة من برنامج "طوكيو مدينتي" تلتقي يورونيوز بكيومي ميكوني، ورئيس طهاة مختص في المطبخ الفرنسي في طوكيو

ويقول ميكوني "كنت أعمل في أوروبا وكان جميع الطهاة من فئة الثلاث نجوم يستخدمون الخضروات المحلية، وقد تأثر مطبخي بهذا الأسلوب".

ويعبر ميكوني عن هذا من خلال استخدام مكونات وخضروات طوكيو كمكونات رئيسية.

رئيس الطهاة كيومي ميكوني، رفقة طباخ في مطعمه يورونيوز

يقع مطعم ميكوني في منطقة اسمها "مارونوشي بريك سكوار" التي تحيط بها الكثير من المباني الكبيرة. بدأ ميكوني العمل عندما كان بعمر الـ18 عامًا في غسيل الأواني بفندق إمبريال في طوكيو.

بعدها صار ميكوني يذهب إلى مطعم رامين المسمى حوران، والذي يقع على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من فندق إمبريال.

يقول ميكوني إنه يستمتع خلال أيام العطل بالذهاب إلى محل تسوكيجي للتسوق. ويضيف"أحب أن أرى السكاكين والمكونات. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو التحقق من المنتجات الموسمية وتذوقها".

الطبخ وفق التعاليم البوذية

كما التقت يورونيوز بصاحب مطعم دياغو ورئيس الطهاة يوسوكي نومورا الحاصل على نجمتي ميشلان.

ويصف نومورا طوكيو بأنها "مدينة لذيذة وممتعة وجميلة وحديثة ومثيرة للغاية". تأسس مطعم دياغو على يد جدة يوسوكي عام 1950.

ويصنف دياغو على أنه مطعم "شوجين" وهو نمط من الأطعمة التي تعتمد على الخضروات وتستند إلى تعاليم بوذية تحث على عدم إهدار الطعام والطهي باعتدال.

رئيس الطهاة يوسوكي نومورا يورونيوز

يقول يوسوكي "بجوار المطعم يوجد معبد يسمى سيشوجي، عندما تكون لدي شكوك في مطبخي أو حياتي، أذهب إلى هناك للحصول على الدعم الروحي".

يعتبر يوسوكي أن ناطحات السحاب على شكل زهرة اللوتس ومظاهر الاندماج بين التقاليد والابتكار في طوكيو مصدر إلهام كبير لمطبخه.

ويختم قائلا "طوكيو مدينة ثقافية للغاية، مدينة يمكن أن تحفز كل زائر".