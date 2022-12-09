اليابان: تعرف على جزيرة ناوشيما الساحرة وكاغاوا موطن معجنات أودون

في حلقة جديدة من برنامج "ماي جبان" نزور جزيرة ناوشيما بمحافظة كاغاوا بالعبّارة انطلاقا من تاكاماتسو، تستغرق الرحلة حوالي 40 دقيقة بالقارب لنصل بحر سيتو الداخلي، حيث مياهه وألوانه الهادئة تشبه مياه البحر الأبيض المتوسط.

المواقع التي يمكن اكتشافها في الجزيرة أخاذة، إذ يمكن رؤية أعمال فنية شهيرة في أرجاء الجزيرة.

ناوشيما جزيرة صغيرة يمكن التجول فيها بالدراجة، وهي وسيلة نقل تسمح لك بالوصول إلى كل مكان، وتجد نفسك أمام جميع المنحوتات والمتاحف والمعارض الفنية المنتشرة في أرجاء الجزيرة.

فمثلا يمكن إيجاد متحف"بينيس" في الطرف الجنوبي من الجزيرة، وهو مبنى مليئ باللوحات مع منطقة عرض داخلية تخطف أنفاسك. وصميم المتحف المهندس المعماري الياباني الشهير تاداو أندو.

جوهرة ناوشيما الأخرى هي متحف تشيتشو للفنون، في المنطقة نفسها من الجزيرة حيث يقع متحف بينيس. وتعني كلمة تشيتشو باللغة اليابانية حرفياً: "تحت الأرض"، وهذه هي بالضبط خصوصية تشيتشو فهو متحف تحت الأرض تمامًا، يضم مجموعات لثلاثة فنانين فقط هم، مونيه ودي ماريا وجيمس توريل.

ويطلق على محافظة كاغاوا اسم "ولاية أودون" باللغة اليابانية: "أودون-كين"، لأن هذا النوع الخاص من المعكرونة له أصول هنا، ويتم تناول الكثير من الأودون في هذه المنطقة من اليابان مقارنة ببقية اليابان.

مذيعة يورونيوز وهي تعد معجنات أودون يورونيوز

تستغرق عملية صنع هذه المعجنات حوالي ست ساعات وتشمل تحضير العجينة، ودلكها باستخدام القدمين في تقليد قديم. وتقطيعها بآلة خاصة تعطي الأودون شكلها المثالي. وكان لفريق يورونيوز الفرصة لتجربة هذا الطبق الذي يتميز بطعم لذيذ جدا.