أمريكا تدرس فرض قواعد كوفيد جديدة على الوافدين من الصين

قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19، في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين ونقص شفافية البيانات... التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".

وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطاً مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.

لكن بيانات رسمية كشفت أن الصين سجلت 5 وفيات فقط منذ نحو 10 أيام، ما يثير شكوكاً بين خبراء الصحة والسكان بشأن البيانات الحكومية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية عن وفاة واحدة، بينما ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليوم، الأربعاء، أن بر الصين الرئيسي سجل ثلاث وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5245.