EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أخبار السفر

ألمانيا تصدر تذكرة موحدة بسعر 49 يورو شهرياً لجميع الحافلات والقطارات

Access to the comments محادثة
قطارات في ألمانيا
قطارات في ألمانيا   -  Copyright  Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

بدأت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" منذ صباح امس الاثنين في إتاحة تذكرة شهرية مقابل سعر موحد لجميع أنواع المواصلات بالبلاد.

وستغطي التذكرة التي يبلغ ثمنها 49 يورو شهرياً جميع حافلات وقطارات النقل العام المحلية والإقليمية.

وسيتم توفير تلك البطاقات على مستوى الاشتراكات الشهرية فقط وستبدأ صلاحيتها من أول شهر مايو - أيار القادم.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بان" عن التذكرة تأتي في إطار "النجاح الكبير الذي حققه السعر الثابت للنقل المحلي مستمر".

وقالت إحدى المسافرات عن التذكرة الجديدة: "أدفع الآن 70 يورو شهرياً أو أكثر بقليل وبالتالي سأوفر المال بدفع السعر الجديد".

وقال أندرياس شرودر، العضو باتحاد الركاب الألمان "برو بان": "أعتقد أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وبعد ذلك يمكننا زيادة توحيد المعايير في السنوات القادمة".

وأضاف: "إنه إرث لدينا العديد من جمعيات النقل في ألمانيا مما يخلق غابة تعريفة. لا يمكننا إنهاء هذا بين عشية وضحاها".

مواضيع إضافية

الصين تحذر من أن الاتفاق حول استخدام الأميركيين لقواعد في الفلبين "يهدد السلام الإقليمي"

السويد توقف خمسة أشخاص بشبهة إعداد هجوم على صلة بحرق نسخ من القرآن في كانون الثاني/يناير

فيديو: الشرطة الإسرائيلية تخلي ساحة المسجد الأقصى من المصلين المسلمين