ألمانيا تصدر تذكرة موحدة بسعر 49 يورو شهرياً لجميع الحافلات والقطارات

بقلم: يورونيوز

بدأت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" منذ صباح امس الاثنين في إتاحة تذكرة شهرية مقابل سعر موحد لجميع أنواع المواصلات بالبلاد.

وستغطي التذكرة التي يبلغ ثمنها 49 يورو شهرياً جميع حافلات وقطارات النقل العام المحلية والإقليمية.

وسيتم توفير تلك البطاقات على مستوى الاشتراكات الشهرية فقط وستبدأ صلاحيتها من أول شهر مايو - أيار القادم.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بان" عن التذكرة تأتي في إطار "النجاح الكبير الذي حققه السعر الثابت للنقل المحلي مستمر".

وقالت إحدى المسافرات عن التذكرة الجديدة: "أدفع الآن 70 يورو شهرياً أو أكثر بقليل وبالتالي سأوفر المال بدفع السعر الجديد".

وقال أندرياس شرودر، العضو باتحاد الركاب الألمان "برو بان": "أعتقد أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وبعد ذلك يمكننا زيادة توحيد المعايير في السنوات القادمة".

وأضاف: "إنه إرث لدينا العديد من جمعيات النقل في ألمانيا مما يخلق غابة تعريفة. لا يمكننا إنهاء هذا بين عشية وضحاها".