فيديو: ريان الشبل.. من لاجئ سوري إلى رئيس بلدية في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

فاز اللاجئ السوري ريان الشبل في الثاني من نيسان/أبريل في انتخابات البلدية في قرية ألمانية يسكنها نحو 2.500 شخص، متفوقاً على خصمين اثنين، ومحققاً ما بلغت نسبته 55.41% من الأصوات.

ووصل الشبل إلى ألمانيا عام 2015 بعدما فرّ من الخدمة العسكرية في بلاده، وكان عمره وقتئذ 21 عاماً. في البداية لجأ إلى لبنان ثم إلى تركيا، ومن هناك استقل زورقاً إلى جزيرة لسبوس اليونانية، قبل أن يصل إلى "نورثرن بلاك فورست" في ألمانيا.

وبدأ الشبل بتعلم الألمانية سريعاً ثم أصبح متدرباً في إحدى البلديات، ومختصاً في الشؤون العامة. وكان مديره السابق كليمانس غوتزه في بلدية "ألتنغشتات" (Althengstett)، هو من أوصى إليه بالترشح عن قرية "أوستلشيم" (Ostelsheim) الصغيرة. ويحمل الشبل الجنسية الألمانية ويتكلم الألمانية بطلاقة بحيث لا لهجة لدية.

ويبدو أنّ الشاب لديه أفكار كثيرة. يريد الشبل العمل من أجل تأمين عروض رعاية مرنة للأطفال وكبار السن، ويطمح إلى دعم الطاقة الخضراء (الألواح الشمسية على الأسطح الخاصة) والبنية التحتية الحديثة، ويريد تحويل مركز القرية إلى مركز نابض بالحياة. ولذا، فمن المؤكد أن أصله لم يكن السبب في فوزه بالانتخابات.

وانتشر خبر فوز الشبل في الانتخابات في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خصوصاً وأن المنطقة حيث تقع قريته (جنوب غرب) معروفة بكونها محافظة سياسياً واجتماعياً.

وقالت إحدى نساء القرية: "تفاجأت قليلاً في البداية، تفأجأت أنه سيكون لدينا رئيس بلدي سوري، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث"، فيما قال رجل آخر: "أنا نفسي متحدر من جذور أجنبية، هذا أمر مثير للاهتمام، من الجيد أن تحصل على فرصتك".

وقال الشبل تعليقاً على الفوز الذي سيبقيه لمدة 8 سنوات على رأس البلدية: "هذا يظهر التعددية (العالمية) ويظهر أيضاً أن المجتمع (الألماني) جاهز ليس فقط لاستقبال الناس، ولكن لانتخابهم في مناصب سياسية مهمة".