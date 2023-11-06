استكشاف سلسلة جبال تيان شان الغربية مع مغامرات المشي لمسافات طويلة وتناول الطعام عند ارتفاعات عالية

انضموا إلينا في رحلة عبر متنزه أوغام - شاتكالي الوطني في أوزبكستان حيث نستكشف الجبال والشلالات وتاريخ هذه المحمية الطبيعية الخلابة.

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إن جبال تيان شان عبارة عن سلسلة جبال كبيرة في آسيا الوسطى، وتمتد مسافة 2900 كيلومترًا شرقًا من طشقند عاصمة أوزبكستان. في عام 2016، تم إدراج سلسلة جبال تيان شان الغربية، بما تتمتع به من تنوع أحيائي باهر ومناظر طبيعية استثنائية، في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

عبر برنامجنا Explore، تأخذكم مراسلتنا «غالينا بولونسكايا» في جولة مشي في أحد جبال تيان شان الغربية، وهو جبل مالي تشيمغان مع متسلق الجبال المحلي الأسطوري: غريغوري تريبيسوفسكي.

وفي طريقهم إلى القمة، سيوضح غريغوري لغالينا الأشجار المحلية التي يُقال إنها مؤشر على الهواء النقي.

تستكشف غالينا المعالم الشهيرة الأخرى في هذه المنطقة، التي تقع على بُعد ساعات قليلة بالسيارة من طشقند. سوف تزور مغارة أوبي رحمت التي اكتشفها علماء الآثار في الستينات، وذلك مع الباحث المحلي بافيل نوفيك.

تُثبت الاكتشافات الأثرية من هذه المغارة أن شعوب ما قبل التاريخ عاشوا في المنطقة قبل 50 ألف عامًا.

في هذه الحلقة، تتذوق غالينا أيضًا طبق سلطة بهدف الإمداد بالطاقة لجولات المشي الطويلة في هذا المكان الفريد. إذ يوجد مطعم عند ارتفاع 2290 مترًا. يُعد المطعم أعلى مكان في أوزبكستان وآسيا الوسطى حيث يمكنك تناول عشاء لذيذ مع إطلالة على مناظر خلابة.