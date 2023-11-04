EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: إندونيسيا ترسل 51.5 طن من المساعدات الغذائية والطبية لغزة

الرئيس جوكو ويدودو يشرف على إرسال المعونات إلى غزة
الرئيس جوكو ويدودو يشرف على إرسال المعونات إلى غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أرسلت الحكومة الإندونيسية الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت، في طائرة متجهة إلى مصر، وقالت إنها "لدعم الفلسطينيين في مواجهة الحرب".

اعلان

 وأشرف الرئيس جوكو ويدودو على إرسال المساعدات التي يبلغ وزنها 51.5 طن مباشرة من قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا.

وقال ويدودو إن المساعدات، التي شملت معدات طبية وأغذية وبطانيات وخيام وإمدادات لوجستية أخرى، جاءت من مصادر مدنية. وأضاف في تصريحات من القاعدة الجوية: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن إندونيسيا ستواصل الانضمام إلى نضال الشعب الفلسطيني".

وسيتم نقل المساعدات بطائرتين من طراز هيركيوليز وطائرة شحن من طراز إيرباص إلى مطار العريش في مصر يوم السبت.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية قد أعلن أمس أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم توزيعها على غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحاً إن "هذا لأن الهلال الأحمر المصري هو المنظمة الوحيدة المسموح لها بإدخال المساعدات إلى غزة"

ولطالما كانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، داعماً قوياً للفلسطينيين، ولا تقيم البلاد علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.. نافذة لتطوير المهارات الفنية عند الجيل الجديد

زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية (المرصد الأميركي)

شاهد: مظاهرة في إندونيسيا أمام السفارة الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

إندونيسيا طوفان الأقصى غزة المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني