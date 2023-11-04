شاهد: إندونيسيا ترسل 51.5 طن من المساعدات الغذائية والطبية لغزة

بقلم: يورونيوز

أرسلت الحكومة الإندونيسية الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت، في طائرة متجهة إلى مصر، وقالت إنها "لدعم الفلسطينيين في مواجهة الحرب".

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وأشرف الرئيس جوكو ويدودو على إرسال المساعدات التي يبلغ وزنها 51.5 طن مباشرة من قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا.

وقال ويدودو إن المساعدات، التي شملت معدات طبية وأغذية وبطانيات وخيام وإمدادات لوجستية أخرى، جاءت من مصادر مدنية. وأضاف في تصريحات من القاعدة الجوية: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن إندونيسيا ستواصل الانضمام إلى نضال الشعب الفلسطيني".

وسيتم نقل المساعدات بطائرتين من طراز هيركيوليز وطائرة شحن من طراز إيرباص إلى مطار العريش في مصر يوم السبت.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية قد أعلن أمس أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم توزيعها على غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحاً إن "هذا لأن الهلال الأحمر المصري هو المنظمة الوحيدة المسموح لها بإدخال المساعدات إلى غزة"

ولطالما كانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، داعماً قوياً للفلسطينيين، ولا تقيم البلاد علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.