الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لما يقول إنه غارة نتج عنها مقتل قيادي بحركة حماس

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين فيديو لما زعم أنه قصف ادى إلى مقتل قيادي بحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

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وتتواصل المعارك العنيفة في قطاع غزة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي أن المعارك على الأرض تترافق مع "ضربات كبيرة" بلغ عددها 2500 منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر في محاولة لإخراج مقاتلي حركة حماس المتحصنين في شبكة أنفاق.

وشددت إسرائيل حصارا بحريا وجويا وبريا تفرضه أساسًا على قطاع غزة منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في العام 2007.

وتجاوزت حصيلة القتلى في القطاع عشرة آلاف على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر المباغت الذي شنته حركة حماس الإسلامية على البلدات الحدودية في إسرائيل.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بدء الحرب.

كما قتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الهجوم غير المسبوق معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

وترفض إسرائيل الاستجابة للنداءات المتزايدة لإقرار هدنة إنسانية.