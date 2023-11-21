مولدوفا: بلد صغير يتسم بشغف كبير تجاه صناعة النبيذ

من أقبيتها الشاسعة المساحة تحت الأرض وحتى مزارع الكروم المتموجة بلطف، تحتوي مناطق النبيذ في مولدوفا على ما يناسب كل محبي النبيذ. مراسلتنا تستكشف ثقافتها وتقاليدها.

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مولدوفا بلد صغير يتسم بشغف كبير تجاه النبيذ وتقاليد صناعة النبيذ التي يعود تاريخها لآلاف السنين.

فهي تحتوي على أكبر عدد من مزارع الكروم في أي بلد، وهي موطن لاثنين من أكبر أقبية النبيذ تحت الأرض في العالم.

في هذه الحلقة من برنامج "استكشف"، تكتشف مراسلة يورونيوز أنكا أوليا، الثقافة الغنية والمناظر الطبيعية الخلابة في مناطق النبيذ الأعلى شهرة في مولدوفا.

بعد ركوبها القطار، نزلت عند 100 متر تحت الأرض لزيارة قبو مصنع Cricova Winery الذي يشمل مجموعة مولدوفا الوطنية المكونة من 1.3 مليون زجاجة من جميع أنحاء العالم.

تتعرف أنكا على المزيد بخصوص نبيذ Cricova الفوار الشهير الذي يتم تحضيره باستخدام الطريقة الفرنسية التقليدية التي طورها الراهب دوم برجنون.

بعدها تحلق في السماء في منطاد هواء ساخن فوق مزارع الكروم والتلال والغابات، وذلك للحصول على لمحة عامة عن الأرض الخصبة التي تنتج النبيذ في مولدوفا.

بعد استكشاف الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن 15 والمنحوت في سفح الجبل في «أورهيول فيتشي» وهو أحد أكثر المواقع الطبيعية المحبوبة في مولدوفا، تتذوق مراسلتنا بعض المأكولات المولدوفية المقترنة بالنبيذ في شاتو فارتلي وهو مصنع النبيذ الحائز على جوائز في أورهي.

يعد Chateau Vartely أحد رواد صناعة النبيذ الجديد في مولدوفا لأنه يستخدم تقنية جديدة لاجتذاب الجيل الأصغر لمحبي النبيذ.