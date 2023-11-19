شاهد: لأول مرة.. حسناء من نيكاراغوا تخطف لقب ملكة جمال الكون

بقلم: يورونيوز

تُوِّجت شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا السبت بلقب ملكة جمال الكون 2023 في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

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وتسلمت بالاسيوس (23 عاماً) التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني غابرييل.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراغوا بهذه المسابقة. وحصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

وفازت بالاسيوس التي قالت إن التواضع والامتنان من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

وفي إجابتها على السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من "العمل في أي مجال". وقالت "لا حدود للنساء".

واستعرضت جميع المشاركات على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي تم تجديدها حديثا في العاصمة سان سلفادور.

وأعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.