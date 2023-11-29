خمس وجهات بحرية واعدة لا تفوتها هذا العام

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لعل أول ما يخطر ببال الكثير من الناس عند التفكير في رحلة بحرية هو التجول بين مدن البحر المتوسط ذات المعالم الشهيرة أو استكشاف مياه الكاريبي الدافئة أو ربما الذهاب إلى المضايق النرويجية البحرية وإلقاء نظرة عليها وبرغم من أن هذه كلها خيارات رائعة ومناسبة للرحلات إلا أن هناك العديد من المناطق ذات الطبيعة الخلابة والثقافات الجذابة الأخرى التي يمكنك استكشافها - والتي لا يتوجه إليها سوى عدد قليل جدًا من المرتادين.

فيما يلي بعض الوجهات الاستثنائية التي يمكنك الاستمتاع بها مع رفقاء الرحلات البحرية الجسورين

جزر غالاباغوس

سلحفاة في جزر غالاباغوس Dolores Ochoa/AP

تقع جزر غالاباغوس على مسافة ما يقرب من 965 كيلومترًا شرق الإكوادور في عمق المحيط الأطلسي تعد مجموعة الجزر الساحرة هذه أول موقع للتراث العالمي لليونيسكو وتضم ما يقرب من 9000 جنس من الحيوانات تعتبر المحافظة على الطبيعة أساسًا في هذا الأمر ولذا لا يسمح إلا للسفن السياحية التي تحمل 100 راكب أو أقل بالدخول استكشف هذه الوجهة الفريدة من نوعها مع رحلة Hurtigruten البحرية "من ماتشو بيتشو إلى جزر غالاباغوس" لمدة 12 يومًا

إضافة إلى زيارة مدن ليما وكوسكو وكيوتو المفعمة بالأسرار في أمريكا الجنوبية؛ يستمتع المسافرون برحلة تشمل كافة محيط جزر غالاباغوس وإذا حالفهم الحظ، فسيشاهد الضيوف غفوة لأسود البحر وطيور البوبي ذات الأقدام الزرقاء أثناء سيرها المميز وأيضًا السحالي البحرية الرشيقة لكن أبرز ما يميز هذه الرحلة هو زيارة محمية Cerro Colorado للسلاحف تعلم من الفريق هنا الذي يسهم في زيادة فرص الحياة لسلاحف جزر غالاباغوس الصغيرة المعرضة للانقراض تتجول السلاحف الصغيرة التي نشأت في بيئة تكاد تكون بيئة أسر بحرية في أنحاء الغابة التي تبلغ مساحتها 15 فدانًا قبل إطلاقها مرة أخرى إلى البرية

أنتاركتيكا

طيور البطريق في أنتاركتيكا Natacha Pisarenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

يتمتع القطب الجنوبي -أحد أكثر الأماكن النائية على هذا الكوكب- بجاذبية خاصة لا سيما بالنسبة للمسافرين الذين يتطلعون إلى أن تطأ أقدمهم أرض في "القارة السابعة" وفي حين يتولى عدد كبير من شركات الرحلات البحرية نقل الناس بعيدًا إلى شواطئه الصخرية المكسوة بالجبال الجليدية، نجد أن الرحلات البحرية الاستكشافية تسمح للمسافرين بالاستمتاع بالحدث عن كثب أكثر

ولأن السفن التي تحمل أقل من 500 شخص أصغر حجمًا فهذا يعني أنها يمكن أن تدخل الخلجان التي لا تستطيع السفن الأكبر الوصول إليها فضلاً عن السماح لها بالإنزال عبر القوارب المطاطية والزوارق (لا يسمح للسفن التي تحمل أكثر من 500 راكب بالإنزال)

يمكن لركاب "رحلة أنتاركتيكا" التابعة لـ ناشيونال جيوغرافيك استكشاف المناظر المثيرة للمنحدرات البركانية في شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية يمكنهم أيضًا توقع مشاهدة الحيتان الحدباء وفقمات النمر والفقمات آكلة السرطان ذات الفراء والكثير من طيور البطريق تشير التقديرات إلى أن حوالي 20 مليون زوج من طيور البطريق تعيش في أنتاركتيكا لذا فلا مناص من رؤيتها ونفاذ رائحتها.

جزر اليابان الاستوائية

اليابان وجهة أساسية في قوائم العديد من المسافرين حيث تقدم مزيجًا رائعًا من المدن البراقة بأضواء النيون والثقافة الغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة ولكن، وبخلاف الجزر الرئيسية التي تضم طوكيو وكيوتو وهيروشيما وسابورو؛ هناك أكثر من 14000 جزيرة العديد منها لم تمس وهي عجائب طبيعية غير مأهولة

في رحلة الجزر شبه الاستوائية اليابانية في Ponant يتوجه المسافرون إلى جزر ريوكيو وهي مجموعة جزر تمتد من اليابان حتى تايوان وفي الطريق يمكن للضيوف استكشاف ياكوشيما المدرجة في قائمة اليونيسكو والتي تمتلئ بغابات الأرز القديمة والجبال الشاهقة والشلالات المتدفقة؛ فضلاً عن مجموعة متنوعة من الفصائل المستوطنة مثل قرد ياكوشيما سيتعرفون أيضًا على شكل حياة السكان المحليين من خلال زيارة قرية تقليدية في المتنزه الواقع في أقصى جنوب البلاد: حديقة إريوموت-إشيغاكي الوطنية تظهر هنا المنازل التي تمت المحافظة عليها جيدًا كيف عاش الناس خلال حكم مملكة ريوكيو في الفترة ما بين عامي 1429 و1879 إذا حالفك الحظ فقد تشاهد عرض الطبول التقليدي المقدم من Eisa

جزيرة سكاي

بحيرة Loch Coruisk - بحيرة في جزيرة سكاي في اسكتلندا Cara Anna/AP

عندما نتحدث عن الرحلات البحرية قليل من الناس من قد يفكر في التوجه إلى اسكتلندا وشواطئها ذات الأجواء العاصفة لكن أولئك الذين زاروها سيعرفون جمالها الخلاب بخلاف أن الانطلاق في رحلة بحرية حول الساحل في أقصى شمال المملكة المتحدة هو وجهة متاحة رائعة للرحلات البحرية

تدير Hebrides Cruises رحلة "Skye & Small Isles"، والتي تبرز بعضًا من أفضل ما تملكه اسكتلندا تتوقف الرحلة عند جزرMuck وEigg وRum وCanna وبالطبع Skye تتميز هذه الجزيرة المثيرة المغطاة بالضباب في كثير من الأحيان بأجواء رائعة وخلابة لدرجة أنها ظهرت عدة مرات على الشاشة الفضية في أفلام مثل Prometheus وThe Wicker Man و47 Ronin

تعني أوقات الإبحار القصيرة في هذه الرحلة البحرية التي تستغرق ست ليال الحد الأقصى للوقت على الأرض حيث تسمح الجولات بصحبة المرشدين باكتشاف الحياة البرية (يمكنك مشاهدة النسور ذات الذيل الأبيض والغزلان الحمر والحيتان بما في ذلك الدلافين وحيتان العنبر)

نهر سيبيك في بابوا غينيا الجديدة

راقصة ترتدي الزي التقليدي تؤدي عرضها في Port Moresby في بابوا غينيا الجديدة AP Photo

تتيح العديد من الرحلات البحرية للركاب إلقاء نظرة ثاقبة على ثقافة الوجهة أو المنطقة ولكن إذا كنت حريصًا على خوض تجربة شاملة حقًا بدون التضحية بأسلوب الحياة في الرحلات البحرية فتوجه إلى نهر سيبيك سكنت القبائل التي تعيش في هذه المنطقة النائية من بابوا غينيا الجديدة هناك منذ آلاف السنين ولا تزال تمارس العديد من تقاليدها القديمة

في رحلة "Sepik Soiree" البحرية التابعة لشركة True North يقضي المسافرون يومًا كاملاً في جزيرة Ponam التاريخية (التي كانت قاعدة بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية) ويسبحون أو يغوصون في المياه التي أقرها Jacques Cousteau وينطلقون في رحلة بحرية لمسافة 70 ميلًا بحريًا بطول النهر إلى قرية Kambaraumba يمكن للمسافرين رؤية بعض الفنون التي تشتهر بها القبائل مثل الأقنعة الخشبية والدروع والتمائم والطبول