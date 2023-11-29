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وزارة الصحة في غزة تقول إنها عثرت على خمسة أطفال خُدّج متوفين في أحد المستشفيات

صورة أرشيفية لأطفال خُدج في غزة
صورة أرشيفية لأطفال خُدج في غزة Copyright Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء أنها عثرت على خمسة أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة الموقتة مع اسرائيل.

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وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة بعد سبعة أسابيع من القتال، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا "من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء".

وأضاف القدرة "تركت قوات الاحتلال خمسة أطفال خُدّج" عُثر عليهم "متحللين جزئيا".

وتابع أن "الجنود منعوا العائلات من الاقتراب" من الأطفال الحديثي الولادة قبل الثلاثاء.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على الأمر عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا خديجا خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن ثمانية منهم توفوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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