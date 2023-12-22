هندسة معمارية فريدة من نوعها.. كيف تعمل المباني التاريخية في اليابان على إحياء المناطق الريفية؟

هل يمكن أن يكمن مفتاح إحياء المناطق الريفية في اليابان في تقاليد البناء القديمة؟ يورونيوز تستكشف مدينتي مياما وأوزو لمعرفة كيف يمكن للمنازل التاريخية أن تساعد في تطوير السياحة المستدامة.

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في هذه الحلقة من برنامج "اكتشف اليابان"، تغوص مراسلة يورونيوز، أنكا أوليا، في الثقافة الريفية في مياما وأوزو للتعرف على كيفية قيام الهندسة المعمارية التقليدية بدفع السياحة والتنمية الاقتصادية.

من السمات المميزة للسياحة المستدامة دعم المجتمعات المحلية من خلال الأنشطة التي تحترم عاداتهم وتقاليدهم.

محاولة لإحياء التراث التقليدي

في مياما، تلتقي أنكا بـ Haruo Nishio، أحد آخر الحرفيين المتبقين الذين يعرفون كيفية بناء أسقف يابانية تقليدية من القش؛ وهي مهارة عمرها 5000 عام تم تسجيلها مؤخرًا ضمن التراث العالمي غير المادي لليونسكو.

يعتمد سكان قرية أوزو على القش لبناء أسقف المنازل يورونيوز

يقوم تورانوسوكي، ابن Haruo البالغ من العمر 25 عامًا، بدوره في الحفاظ على هذا التقليد. تنضم إليه أنكا في ورشة عمل Kayabuki لمعرفة المزيد عن التجارة الثمينة قبل قضاء الليل في كوخ بسقف من القش يبلغ من العمر 150 عامًا.

في أوزو، تلتقي أنكا بمنسق الاستدامة لمشروع تجديد ضخم يبث حياة جديدة في المدينة الواقعة على نهر هيجي.

عملية جمع القش يورونيوز

لقد تحولت المباني التاريخية في أوزو إلى أماكن إقامة ومتاجر فاخرة، حيث أعطت موجة جديدة من السياحة دفعة للاقتصاد المحلي.

وحصل المشروع على المركز الأول في فئة الثقافة والتقاليد لجوائز Green Destinations Story لعام 2023.

لمتابعة المزيد، شاهدوا الحلقة المرفقة من برنامج "اكتشف اليابان".