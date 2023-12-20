شاهد: طفل يمسك بأمه المصابة أثناء وصول الجرحى إلى مستشفى خان يونس إثر غارة إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ75 من الحرب على غزة تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة حيث تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس ما أسفر عن مقتل العشرات وتدفق الجرحى إلى المستشفيات.

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أغلبية المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر مساء الثلاثاء كانوا من الأطفال والنساء، وذلك إثر قصف استهدف محيط المستشفى الميداني الأردني، بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في سلسلة من الغارات التي تزامنت مع قصف مدفعي عنيف.

وهرع المسعفون لعلاج الجرحى الذين غصت بهم غرفة الطوارئ، ولاحقت عدسات الكاميرا طفلاً يمسك بوالدته المصابة المسجّاة على نقالة ويرفض تركها، وقد أصبح مثل هذا المشهد المأساوي روتينياً في معظم الوحدات الصحية في القطاع.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت كذلك مقر الجمعية وحي الأمل بخان يونس، ما أدى إلى إصابة 12 من طواقمها، بالإضافة إلى عدد من النازحين.

كما قُتل عدد من المدنيين، ووقع عشرات الجرحى، جراء قصف استهدف نازحين بمدرسة المستقبل في حي الصبرة، شرق مدينة غزة.

وفي هذه الأثناء تواصل طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعياته قصفها المكثف على جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً حتى الآن، وذلك عقب مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف البلدة والمخيم.