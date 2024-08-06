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أعمال الشغب في بريطانيا تعطل السياحة: أستراليا والإمارات تحذران من السفر إلى المملكة المتحدة

متظاهرون يواجهون ضباط الشرطة عند اندلاع الاضطرابات خلال احتجاج مناهض للهجرة خارج فندق هوليداي إن إكسبريس في روثرهام بإنجلترا يوم الأحد 4 أغسطس 2024.
متظاهرون يواجهون ضباط الشرطة عند اندلاع الاضطرابات خلال احتجاج مناهض للهجرة خارج فندق هوليداي إن إكسبريس في روثرهام بإنجلترا يوم الأحد 4 أغسطس 2024. Copyright Danny Lawson/PA via AP
Copyright Danny Lawson/PA via AP
بقلم:  Ruth Wright
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

شهدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أعمال شغب عنيفة، شملت مناطق سياحية مثل مانشستر وليفربول، مما دفع بعض الدول مثل أستراليا والإمارات العربية المتحدة إلى إنذار مواطنيها من السفر إلى المملكة المتحدة لدواعي السلامة.

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سادت أعمال الشغب في الشوارع البريطانية، فقد هجم المتظاهرون، وأغلبهم من اليمين المتطرف على فندق يأوي لاجئين يوم الأحد، وألقوا قذائف على المساجد، مهاجمين رجال الشرطة، ومشعلين الحرائق، وذلك على خلفية عملية الطعن في صف للرقص والتي أسفرت عن مقتل ثلاث فتيات وإصابة عدد من الجرحى. وقد تم حتى الآن اعتقال ما يقرب من 400 شخص، فيما وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة.

من هي الدول التي أصدرت تحذيرات السفر إلى المملكة المتحدة؟

أصدرت نيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى أستراليا والإمارات العربية المتحدة، تحذيرات سفر تنبه مواطنيها بضرورة البقاء في حالة تأهب بسبب الاضطرابات المستمرة. وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أنها تطلب من رعاياها الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتخاذ الحيطة، والامتثال للإرشادات الصادرة عن السفارة والسلطات المحلية.

فيما طلبت الحكومة الأسترالية من مواطنيها المسافرين إلى المملكة المتحدة أن يكونوا على حذر. وأضافت في بيان يوم الإثنين أنه يُفضل "تجنب المناطق التي تحدث فيها الاحتجاجات نظرًا لإمكانية حدوث اضطرابات وعنف."

من جهتها، عبرت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها من "الوضع الأمني غير المستقر في مدن مختلفة في المملكة المتحدة."

هل يُفضل إلغاء السفر إلى بريطانيا حاليًا؟

في هذه الحالة، يعود القرار إلى المسافر شخصيًا، ولكن لا يزال بإمكان المسافرين الراغبين التوجه إلى العاصمة لندن، التي لم تشهد أي أعمال عنف حتى الآن.

ومع ذلك، إذا كانت دولتك الأم تحذر من السفر إلى بريطانيا، فقد لا تتمكن من استرداد نفقات تأمين السفر الخاص بك في هذه الحالة. لذلك، يُفضل مراجعة شركة التأمين التي تتعامل معها.

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