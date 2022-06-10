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مظاهرة وعرض في باريس للتحسين بإزالة غابات أمازون
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بدون تعليق: ممثلون عن سكان الأمازون يتظاهرون أمام محكمة باريس للتنديد بإزالة الغابات في الأمازون

ظمت مجموعات بيئية وممثلون عن السكان الأصليين من البرازيل احتجاجًا يوم الخميس أمام محكمة باريس الرئيسية، وحثوا على محاكمة سريعة لسلسلة كازينو الفرنسية للمحلات التجارية متهمة إياها ببيع لحوم البقر المرتبطة بإزالة الغابات في منطقة الأمازون. تأتي هذه المظاهرات على هامش عدة اجتماعات يعقدها ممثلون عن السكان الأصليين هذا الشهر في باريس وبروكسل للتنديد بالتهديدات الدولية التي تتعرض لها أراضيهم وجذب انتباه الجمهور إلى منشأ لحوم الأبقار القادمة من أراضي الأمازون.

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رفعت جماعات المناخ ونشطاء من السكان الأصليين دعوى قضائية العام الماضي ضد مجموعة كازينو الفرنسية، التي لديها محلات تجارية في جميع أنحاء العالم، متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان والقواعد البيئية من خلال بيع لحوم البقر المرتبطة بإزالة الغابات والاستيلاء على الأراضي.

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