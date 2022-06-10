تحت شعار "العودة إلى الفخر"، خرج الجمعة الآلاف من الأشخاص إلى شوارع تل أبيب للمشاركة في مسيرة فخر المثليين السنوية. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالمساواة وتدعم حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في أكبر تجمع سنوي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما رفرفت رايات المثلية الجنسية، التي تحمل ألوان قوس قزح، خلال المسيرة.

تعتبر إسرائيل معقلًا نادرًا للتسامح مع مجتمع الميم في الشرق الأوسط المحافظ حيث تُعتبر المثلية الجنسية من المحرمات في العديد من البلدان.

ويخدم المثليون جنسياً علناً في الجيش الإسرائيلي ويشغلون مناصب بارزة في الدولة العبرية. ويجدر بالذكر أن نيتسان هروفيتس، وزير الصحة الإسرائيلي الحالي مثلي الجنس.