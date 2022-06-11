English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

euronews_icons_loading
ملك بلجيكا فيليب وعقيلته في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
no comment

الملك البلجيكي فيليب يخاطب الطلاب الكونغوليين ويحثهم على استغلال الثروة المعدنية الهائلة للبلاد

وصل الملك البلجيكي فيليب، الذي يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى لوبومباشي، المدينة الكونغولية الواقعة في شرق البلاد. وحث ملك بلجيكا في كلمة ألقاها في جامعة لوبومباشي، الطلاب الكونغوليين على استغلال الثروة المعدنية الهائلة للبلاد لمصلحتها الخاصة. تعد زيارة فيليب إلى المستعمرة البلجيكية السابقة، رحلة تاريخية. كما أشاد الملك بالتضحيات الصعبة التي قدمها الطلاب وعائلاتهم من أجل متابعة التعليم. 

viber

لوبومباشي هي المدينة الرئيسية في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالنحاس والكوبالت. وتعد الدولة الشاسعة الواقعة في وسط إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثرواتها المعدنية.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم