وصل الملك البلجيكي فيليب، الذي يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى لوبومباشي، المدينة الكونغولية الواقعة في شرق البلاد. وحث ملك بلجيكا في كلمة ألقاها في جامعة لوبومباشي، الطلاب الكونغوليين على استغلال الثروة المعدنية الهائلة للبلاد لمصلحتها الخاصة. تعد زيارة فيليب إلى المستعمرة البلجيكية السابقة، رحلة تاريخية. كما أشاد الملك بالتضحيات الصعبة التي قدمها الطلاب وعائلاتهم من أجل متابعة التعليم.

لوبومباشي هي المدينة الرئيسية في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالنحاس والكوبالت. وتعد الدولة الشاسعة الواقعة في وسط إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثرواتها المعدنية.