على ربوة في عاصمة البيرو ليما، وضع عدد من سكان البيرو الأصليين من الشامان أوراق الكوكا في وعاء من الخزف على النار، وشرعوا باستعمال تعويذة الأجداد حتى يبطلوا فعالية "العدو"، وقاموا بطقوس لإبطال نجاعة لاعبي منتخب أستراليا لكرة القدم، الذي سيواجه منتخب البيرو يوم الإثنين في الدوحة، من أجل اقتلاع ورقة التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر، التي ستجرى نهاية هذا العام. وقال أحد الشامان واسمه ميغيل، إن أصحابه قاموا بطقس يخص حارس المرمى الأسترالي حتى يكون في وضع سيء بما يسهل التسجيل في مرماه، وأكد آخر أن لدى الأستراليين أيضا أسرارهم السحرية التي يمارسونها من أجل الفوز، وأنهم استعملوا الاشواك والسيوف لتحييد لاعبي بيرو. وسوف يلعب الفائز من الفريقين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم تونس والدنمارك وفرنسا.