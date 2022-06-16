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امرأة تنتعش بمياه في نافورة في حديقة في العاصمة مدريد - إسبانيا. 2022/06/15
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شاهد: ثاني موجة حر تضرب أوروبا.. وارتفاع قياسي في مناطق إسبانية بينها مدريد

تستمر في مناطق إسبانية منها العاصمة مدريد ثاني موجة حرارة مرتفعة خلال أقل من شهر، حيث بلغت درة الحرارة 40 درجة مائوية تقريبا. ويعلق بعض أهالي العاصمة قائلين: إنهم شهدوا مثل هذه الحرارة من قبل في شهر آب أغسطس ولكن ليس في شهر حزيران يونيو. وفي فرنسا حيث يتواصل ارتفاع درجات الحرارة أيضا مع تسجيل أرقام قياسية في شهر حزيران يونيو، يحاول الباريسيون التمتع بظلال أشجار حدائق لوكسمبورغ وسط العاصمة. ويقول العلماء إن موجات ارتفاع درجات الحرارة أصبحت تحدث أكثر من ذي قبل بسبب تغير المناخ.

كان المناخ أيضا موضوع المعرض الصيفي للأكاديمية الملكية للفنون في لندن، حيث تم اختيار 1400 عمل فني من أصل 15 ألف عمل لهذا المعرض الفني المفتوح، بدعوة من الأكاديمية الملكية للفنون. ويفتتح المعرض في 21 من هذا الشهر، ويستمر حتى 21 من آب أغسطس.

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