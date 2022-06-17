تظاهر عدد من السكان الأصليين من البرازيل أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، احتجاجا على اختفاء صحفي وناشط بريطاني يشتبه في مقتلهما في منطقة الأمازون. واستنكر أعضاء من منظمة للشعوب الأصلية في البرازيل، أكبر هيئة ممثلة للسكان الأصليين في البلاد، سياسة الإفلات من العقاب، والعنف الممارس على أرض السكان الأصليين في الأمازون، معتبرين أن ذلك أدى إلى اختفاء الرجلين قبل أسبوعين، ويتعلق الأمر صحافي برازيلي متعاون مع صحيفة غارديان هو دوم فيليبس وناشط من السكان الأصليين في مجال حقوق الإنسان هو برونو بيريرا. وقالت الشرطة البرازيلية إإنه تم اعتقال مشتبه به اعترف بدفن الرجلين في الغابة، حيث عثر على رفات تجرى بشأنه اختبارات الآن. ويقول زعماء من السكان الأصليين إن المئات من النشطاء البيئيين لقوا مصرعهم في منطقة الأمازون منذ عقود لتحديهم أصحاب المزارع غير القانونيين وقاطعي الأشجار وعمال المناجم والصيادين.