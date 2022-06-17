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قالب العضو الذكري لجيمي هندريكس.
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بدون تعليق: عرض قالب للعضو الذكري لجيمي هندريكس في المتحف الأيسلندي لدراسة القضيب

ضم المتحف الآيسلندي لدراسة القضيب، المتحف الفالولوجي قطعة أثرية جديدة إلى مجموعته الضخمة تتمثل في قالب من الجبس للعضو الذكري في حالة انتصاب لعازف الغيتار وموسيقي الروك الأسطوري جيمي هندريكس. وبات العضو الذكري  للأمريكي جيمي هندريكس"جوهرة" المتحف ويحتل حاليا مكانًا بارزًا بين حوالي 400 عضو تناسلي معروض  في المؤسسة. 

تتشكل مجموعة المتحف من الأعضاء الذكرية لبعض الحيتان المحاطة بأنابيب زجاجية وقضيب راكون مغمور في الفورمالدهيد وتماثيل برونزية من الجنسين لفريق كرة اليد الأيسلندي الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008 .

يمكن للفضوليين مشاهدة الجوهرة الجديدة المعروضة في مكعب زجاجي من جميع الزوايا وتصويرها بهواتفهم.

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يعد متحف الفالولوجي "الدراسة العلمية للقضيب" الأكبر في العالم حيث يعرض 280 عينة.

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