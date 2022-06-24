أطلق سنغاليون معارضون أبواق سياراتهم ودقوا على القدور والمقالي في العاصمة دكار مساء يوم الأربعاء في أحدث احتجاج تنظمه المعارضة قبيل الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الشهر المقبل.

ودعا تحالف المعارضة الرئيسي في السنغال، يوي أسكان وي، أنصاره للتوجه إلى نوافذهم وشرفاتهم وأبواب منازلهم وقرع أغطية القدور ببعضها البعض في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للتعبير عن غضبهم من استبعاد قائمة مرشحيهم في الانتخابات المقبلة.

جاءت المظاهرة في أعقاب احتجاجات في الشوارع الأسبوع الماضي حظرتها السلطات وتحولت إلى أعمال عنف إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه خلال اشتباكات مع المحتجين.

تصاعد التوتر في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة نهاية شهر يوليو- تموز المقبل خاصة بعد اعتقال المعارض سونكو بتهم اغتصاب، وهو ما نفاه. ويتهم كثيرون الرئيس ماكي سال بمحاولة القضاء على منافسيه بعد سجن اثنين من أبرز خصومه بتهم فساد في عامي 2015 و2018.