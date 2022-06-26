نشرت وزارة الدفاع الروسية السبت لقطات مصورة تظهر طائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز Ka-52 أثناء عملها. ولم تذكر الوزارة مكان تصوير الفيديو أو تفاصيل أخرى. كما أعلن مسؤول في الوزارة أن أكثر من 780 مقاتلًا أوكرانيًا قضوا خلال ضربات روسية على مواقع أوكرانية. وقالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد السبت. وأضافت الهيئة في منشور على الإنترنت إن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي، مضيفة أن مستويات الإشعاع هناك ضمن حدودها الطبيعية.

وعلى خط المواجهة، باتت مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، "محتلة بالكامل" من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها اولكسندر ستريوك السبت. وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني عصرا "الروس يحتلون كامل المدينة".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك.