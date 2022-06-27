عملت فرق الطوارئ على علاج الجرحى وتطهير تداعيات الضربة التي تعرضت لها مدينة سلوفيانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية يوم الاثنين. واتهمت السلطات المحلية القوات الروسية بإلفاء قنبلة عنقودية على المدينة الواقعة شرق منطقة دونيتسك، قائلة إنها أصابت حيا سكنيا بعد الفجر. وقالت السلطات إن عدد القتلى والمصابين لم يتأكد بعد، فيما أظهرت لقطات صورتها وكالة أسوشييتد برس أن هناك حالة وفاة واحدة على الأقل. وقال رئيس بلدية سلوفيانسك فاديم لياخ، الذي كان يساعد في تنسيق عمليات تدخل فرق الطوارئ: "لا توجد وحدات عسكرية هنا. في الواقع ، كانت الضربة على منطقة سكنية لم يكن فيها سوى مدنيين في الصباح".