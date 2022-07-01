لا تزال الولايات المتحدة تعيش على وقع إلغاء حق الإجهاض بالبلاد بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي. واحتج المئات من نشطاء حقوق الإجهاض أمام المحكمة العليا الخميس وجلسوا على أسفلت شديد الحرارة أثناء قيامهم بمظاهرة للمطالبة بحق الإجهاض الآمن والقانوني.

حمل المدافعون عن حق الإجهاض لافتات كتب عليها "لن نتراجع" ورددوا شعارات "نريد العدالة، نريدها الآن!" قبل أن تبدأ شرطة الكابيتول الأمريكية في اعتقال العديد من المتظاهرين. وخارج الحدود الأمريكية، نظم نشطاء في الأرجنتين وهم يرتدون ثياب شخصيا الرواية والمسلسل التلفزيوني حكاية الخادمات - The Handmaid's Tale"، مظاهرة أمام مقر إقامة السفير الأمريكي في بوينس آيرس. وأعرب المتظاهرون عن مخاوفهم بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية رو ضد وايد الذي يجرد النساء من الحماية الدستورية للإجهاض.