تظاهر مئات الأشخاص الأحد في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو للمطالبة بضبط استهلاك القنب في البلاد ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة التي "تتحكم في عرض وجودة القنب المستهلك". وتحت شعار "ضد الاتجار بالمخدرات، احرص على حقوقك"، احتل المشاركون في المسيرة شارع ألاميدا، الشريان الرئيسي للعاصمة للمطالبة باستهلاك الحشيش بشكل قانوني وحصاده مجانًا. وقالت مؤسسة دايا، أحد المنظمين للمظاهرات في بيان "تنظيم الحصول على القنب هو الطريقة الأكثر ذكاءً وعملية لإبعاد متعاطي القنب عن السوق غير القانوني". وقال أحد المتظاهرين "هناك الكثير من الأدلة العلمية لدعم الاستخدام الآمن للقنب".