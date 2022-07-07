شاركت أفواج من المحتفلين بالزي الأحمر والأبيض، الأربعاء في احتفالات سان فيرمين بساحة بامبلونا المزدحمة في شمال إسبانيا، مع عودة أشهر مهرجان للثيران في البلاد بعد غيابه في العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.

وشكّل إطلاق الألعاب النارية المعروفة باسم "تشوبينازو" من شرفة مبنى البلدية عند الظهر (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش)، البداية الرسمية للمهرجان الذي يستمر تسعة أيام.

وأقبل الآلاف من جميع أنحاء العالم، معظمهم يرتدون الزي التقليدي الأبيض بالكامل مع وشاح أحمر، على المشاركة في الحدث وهم يصرخون "فيفا سان فيرمين!" (تحيا سان فيرمين).