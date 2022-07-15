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مظاهرات وتوتر في شوارع هايتي
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شاهد: توتر في شوارع هايتي ومطالبات باستقالة الحكومة نتيجة تردي الأوضاع

أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء، أنّ المواجهات المسلّحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في بورت-أو-برنس وتشلّ الحياة في العاصمة الهايتية أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً على الأقلّ.

وقالت "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان إنّ هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصاً على الأقلّ كما أنّ 16 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت أنّ هذه الحصيلة الأولية تتضمّن كذلك "74 جريحاً أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".

وخرجت احتجاجات في شوارع هايتي على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودعا المحتجون الحكومة والمسؤولين إلى الاستقالة. 

قال سائق سيارة أجرة "نحن نواجه البؤس والجوع ولم يعد بإمكان أطفالنا الذهاب إلى المدرسة.. الحكومة عديمة الفائدة، يجب أن ترحل".

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