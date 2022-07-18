في جنوب غرب منطقة جيروند بفرنسا، يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حريقين في الغابات أتت ما يقرب من 11000 هكتار من الغطاء النباتي. وامتدت أعمدة من الدخان الكثيف على الشواطئ الواقعة على المحيط الأطلسي قرب كثبان بيلا الرملية القريبة من أركاشون حيث أدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى تأجيج حرائق الغابات. وأرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانان ثلاث طائرات إضافية لإسقاط المياه إلى المنطقة. وقالت السلطات المحلية على تويتر صباح الإثنين أن الحرائق في المنطقة أتت على 34595 فدانا، مضيفة أن هناك تقارير عن وقوع إصابات.