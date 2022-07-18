شعر ركاب قطار إسباني كان في طريقه من العاصمة مدريد إلى فيرول بالخوف أثناء مرورهم في قلب حريق مشتغل في إحدى الغابات، الإثنين، في إسبانيا.

وتفاجأ الركاب بحريق لدى مرور القطار بمقاطعة زامورا الشمالية الغربية. قام فرانسيسكو سيوان، أحد ركاب القطار بتوثيق الحرائق بهاتفه النقال ونشر تغريدة لاحقاً قال فيها إن الركاب عانوا من "لحظات ذعر" عندما توقف القطار أمام ألسنة اللهب.

وتابع قائلاً "بعد بضع دقائق، واصل القطار رحلته".

أدى أكثر من 30 حريقاً في الغابات حول إسبانيا إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص وتسبب في اتلاف حوالي 220 كيلومتراً مربعاً من الغابات والغطاء النباتي.