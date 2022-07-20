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شاهد: سيرلانكيون يتظاهرون تعبيراً عن خيبة أملهم من اختيار رئيس جديد للبلاد

تظاهر سريلانكيون خارج المكتب الرئاسي يوم الأربعاء إثر تصويت البرلمان على رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه رئيساً جديداً للبلاد، خلفاً للرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا الذي غادر البلاد تحت ضغط المحتجين الغاضبين على تردي الأحوال الاقتصادية في سريلانكا.

رانيل ويكريمسينغه، 73 عاماً، سياسي محنك يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الدبلوماسية والدولية. وقاد مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ اقتصادية وتلقى الدعم من أعضاء الائتلاف الحاكم. لكنه لا يحظى بشعبية بين الناخبين الذين يرونه من بقايا حكومة راجاباكسا.

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