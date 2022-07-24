تم إجلاء سياح وسكان من منتجع شعبي في جزيرة ليسبوس اليونانية السبت بعد أن دمر حريق غابات ومنازل في قرية فاتيرا.

ونشر رجال الإطفاء تسع طائرات ومروحية لمكافحة الحريق.

وامتد الحريق الذي اندلع الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي السبت على جبهتين، إحداهما في اتجاه قرية فريسا والأخرى داخل قرية فاتيرا.

أفادت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس بلدية ليسبوس- ويست، تاكسيارشيس فيروس، أمر بإخلاء المنتجع السياحي المزدحم كإجراء احترازي، بناء على نصيحة رجال الإطفاء.

ولم يحدد رئيس البلدية عدد من تم إجلاؤهم لكن عدة حافلات وقوارب صغيرة شاركت في العملية.

دمرت النيران منزلين على الأقل، بحسب تلفزيون "إي آر تي" الحكومي.