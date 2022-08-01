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احتجاجات في طوكيو للتنديد باعتقال صحفي ياباني في ميانمار.
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بدون تعليق: احتجاج في طوكيو للتنديد باحتجاز صحفي ياباني في ميانمار

تجمع العشرات من المتظاهرين خارج وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو للمطالبة بالإفراج عن صحفي ياباني يبلغ من العمر 26 عامًا، يُعتقد أنه اعتُقل في ميانمار السبت بالقرب من مسيرة مناهضة للحكومة. وأكد مسؤول في السفارة اليابانية الأحد، أن رجلًا يابانيًا أوقف في رانغون العاصمة التجارية لميانمار في أحدث عملية اعتقال لأجنبي في الدولة التي يحكمها المجلس العسكري. وقالت وسائل إعلام يابانية ومحلية السبت إن الصحفي والمخرج تورو كوبوتا اعتقل قرب تجمع مناهض للحكومة مع اثنين من مواطني ميانمار.

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وأثار انقلاب عسكري العام الماضي احتجاجات متصاعدة وردًا دامياً من المجلس العسكري قُتل خلاله أكثر من ألفي شخص واعتقل 14 ألفاً آخرين، وفق مجموعة مراقبة محلية.

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