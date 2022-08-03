كافحت مارينا هافريش لكبح دموعها عندما ساعدت مجموعة من المتطوعين في نقل والديها المسنين في شاحنة إجلاء في كراماتورسك بالقرب من خط المواجهة بين الجنود الأوكرانيين والجيش الروسي. جاء إجلاء والدي مارينا بعد أيام من إصدار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمرًا لجميع من بقوا في منطقة دونيتسك المحاصرة في البلاد بالإخلاء في أقرب وقت ممكن.

تستعد السلطات الأوكرانية لمواجهة أشهر الخريف والشتاء الباردة، حيث تخشى أن العديد من سكان دونيتسك البالغ عددهم 350 ألفًا تقريبًا قد لا يحصلون على التدفئة أو الكهرباء، أو حتى المياه الصالحة للشرب.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك الثلاثاء أن قطارًا ينقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من دونيتسك وصل في نفس اليوم إلى وسط أوكرانيا في إطار ما تصفه كييف بجهود الاجلاء الإجباري الذي يستهدف ما بين 200 و220 ألف شخص بحلول فصل الخريف.

في ضواحي كراماتورسك، التي تعرضت لقصف روسي مستمر، أقام متطوعون نقطة لتجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب محطة قطار لا تزال تعمل في بوكروفسك الواقعة على بعد 85 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي.