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تحذير من حرائق الغابات في كاليفورنيا.
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بدون تعليق: حرائق الغابات تدمر بلدة ريفية في كاليفورنيا

يعيش روجر ديري، البالغ من العمر 80 عامًا وابنه في بلدة صغيرة تسمى نهر كلاماث، الواقعة على بعد بعض الكيلومترات عن حدود أوريغون منذ أكثر من 40 عامًا. يعرف الرجلان معظم سكان البلدة البالغ عددهم حوالي 200  شخص. خلال عطلة نهاية الأسبوع، اندلع حريق غابات في المنطقة ودمر معظم المنازل والشركات والمباني الأخرى في المدينة. الحرائق أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل وتم العثور على جثثهم في مساكنهم المتبعثرة خارج بلدة نهر كلاماث.

دمر الحريق أكثر من 100 منزل ومباني أخرى منذ اندلاعه يوم الجمعة. في الساعات الأولى ساعدت الأمطار التي تهاطلت في المنطقة رجال الإطفاء أثناء محاولتهم السيطرة على انتشار الحريق، لكن النيران خرجت بسرعة نطاق السيطرة.

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تسببت حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا في تدمير ما يقرب من 228 كيلومترًا مربعًا. وتعد هذه الحرائق الأكبر من بين العديد من حرائق الغابات التي اشتعلت في غابة كلاماث الوطنية.

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