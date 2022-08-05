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تشيع جنديين أوكرانيين في كييف.
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بدون تعليق: تشييع جنديين أوكرانيين قتلا جراء القصف الروسي

حضر أكثر من 100 أوكراني جنازة جنديين أوكرانيين في ساحة بوسط كييف الجمعة، قتلا جراء القصف الروسي الثلاثاء في سوليدار بمنطقة دونيتسك. وانضم حشد من زملاء الجنديين إلى عائلات أندري جوفانيك ويوري كوفالينكو في ميدان نيزاليزنوستي.

كان جوفانيك قائدًا لوحدة كارباتسكا سيش، ووفقًا لرفاقه في الحرب كان شخصية معروفة في الحركة القومية الأوكرانية. منذ العام 1989، انخرط في اتحاد الشباب الأوكراني القومي، المنظمة الأوكرانية الأكثر تطرفاً. حارب جوفانيك في دونباس منذ العام 2014 وشارك في معارك سافور موهيلا كجزء من "القطاع الصحيح"، وهو تنظيم يميني قومي نشأ في نوفمبر- تشرين الثاني 2013.

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أما كوفالينكو فكان يعمل كمدير في واحدة من أكبر شركات النفط في أوكرانيا، قبل التحاقه بصفوف القتال بعد الغزو الروسي.

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