أحيا الشعية في البصرة العراقية طقوساً دينية السبت تمهيداً للاحتفال بعاشوراء الذي يوافق الإثنين المقبل (8 آب/أغسطس 2022). وتقام خلال الأيام الأولى من شهر محرم المجالس الحسينية، وتعتبر هذه الطقوس من الأهم عند الطائفة الشيعية.

ويحتفل الشيعة بذكرى مقتل الحسين في مدينة كربلاء التي يؤمها الزوار من مناطق مختلفة حول العالم.

وكان النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين حرّم الاحتفال بعاشوراء، ولكن منذ سقوطه، ومع دخول الأحزاب الشيعية إلى الحقل السياسي وهيمنتها على الحكومة، أصبحت ممارسة طقوس عاشوراء تجري بحرية.