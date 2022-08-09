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لاباز-بوليفيا
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شاهد: اشتباكات بين مزارعي الكوكا والشرطة في العاصمة البوليفية لاباز

أسفرت اشتباكات في أحد أحياء العاصمة البوليفية لاباز بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب عن إصابة عدة أشخاص. وبدأت التوترات عقب اشتباك المئات من مزارعي الكوكا المناهضين للحكومة مع الشرطة، للمطالبة بإغلاق سوق موازية تديرها نقابة يفترض أنها موالية للحكومة.

حاول المتظاهرون، الذين اتهموا الحكومة بحماية المجموعة، استخدام الديناميت ضد شرطة مكافحة الشغب، وهو ما تسبب في إصابة مزارع بجروح بالغة خلال الانفجار.

في بوليفيا، يصنف الدستور الكوكا على أنها "ورقة مقدسة"، بسبب التراث الثقافي في جبال الأنديز واستخداماتها التقليدية مثل المضغ والعلاج الطبيعي، والذي يُمارس على نطاق واسع في البلاد. ومع ذلك، يتم تحويل الكثير من إنتاج أوراق الكوكا إلى الكوكايين، التي تعد بوليفيا ثالث أكبر منتج لها في العالم بعد كولومبيا وبيرو.

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