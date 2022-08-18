كان بابا الفاتيكان يلقي موعظته عن العلاقة بين كبار السن والشباب، وفجأة تقدم طفل من بين الذين حضروا اللقاء الأسبوعي العام في الفاتيكان، ووقف صامتا بالقرب من الحبر الأعظم، وكأنه يريد أن يساعده على إيضاح رسالته التي أراد إيصالها للحضور. وكان البابا فرنسيس قد قال في موعظته إن التكافل بين الأطفال والمسنين هو ما سينقذ العائلة الإنسانية.

البابا فرنسيس سأل الطفل عن اسمه وطلب منه الجلوس باللغة الإيطالية، لكن يبدو أن الطفل لم يفهم طلب الحبر الاعظم.

الطفل ظل واقفا بجانب رأس الكنيسة الكاثوليكية حتى نهاية اللقاء، حيث أتى أحد من المسؤولين في الفاتيكان وأخذ الطفل إلى أمه التي وقفت في الصفوف الخلفية. ولأن الطفل ليس بالغا، أوضح الفاتيكان بأنه لن يتم نشر هوية الطفل وبلده.