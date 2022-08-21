تمّ تنظيم البطولة الفنلندية السنوية الثالثة لمعانقة الأشجار بالقطب الشمالي في غابات ليفي بمدينة كيتيلا التابعة لإقليم لابلاندا. وتعدّ هذه المنافسات وسيلة ممتعة للفت الانتباه إلى الطبيعة وإلى حقيقة أن الأشجار والغابات بشكل عام، يمكن أن تجلب الرفاهية لحياة الإنسان وتساعده على الشعور بالتحسن عندما تكون يعاني من التوتر.

وما يُميّز هذه المنافسة هو إدراج ثلاثة أحداث رئيسية وهي: العناق السريع: في منطقة محددة بوضوح، أي عناق أكبر عدد ممكن من الأشجار في دقيقة واحدة على أن يستمر كل عناق مدة خمس ثوانٍ على الأقل. ثم التفاني في العناق أي العناق الأكثر إبداعًا لشجرة معينة يختارها المتنافس لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى. وفي الأخير هناك العناق الحر حيث يختار المتنافس عناقا أكثر إبداعا وأسلوبا مفتوحا حسب اختيار المتنافس ويختار شجرة واحدة فقط يعانقها لمدة دقيقة كحدّ أقصى. وتمّ تتويج آني لانكيلا بطلة العالم لعناق الأشجار هذا العام، وهي تنحدر من هلسنكي لكنها تقيم في ليفي.