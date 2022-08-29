يواجه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان، فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية هي الأسوأ خلال عقود تسببت بوفاة 1136 شخصا وجرفت أعدادا لا تُحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية وتُهدد بفيضان النهر الرئيسي في البلاد. وذكرت الهيئة الوطنية لمجابهة الكوارث، أن أضرار الفيضانات طالت هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحدا من كل سبعة باكستانيين. والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر أساسية لري المزروعات وموارد المياه في شبه القارة الهندية، لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار. وتُقارن فيضانات هذه السنة بمثيلاتها في 2010، الأسوأ في السجلات، عندما فقد أكثر من ألفي شخص حياتهم.