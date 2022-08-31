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مهرجان النبيذ في أرمينيا.
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بدون تعليق: أرمينيا تحتفي بالنبيذ في المهرجان السنوي الخاص بالعنب

في مهرجان النبيذ بأرمينيا، يتم سحق العنب على الطريقة القديمة باستخدام القدمين. يستمتع الحاضرون بالعرض ورائحة العنب الطازج. يقام مهرجان ديليجان للنبيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة تافوش الأرمينية. وتعد تافوش أكبر منطقة لزراعة العنب في البلاد وموقع رئيسي لمهرجان النبيذ الذي يجذب صانعي النبيذ من جميع أنحاء البلاد.

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حضر الحدث أكثر من 30 منتج نبيذ، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والشركات الأخرى. وتضمن المهرجان الذي استمر ليومين برنامجا خاصا لتدريب  السقاة وحفل سحق العنب التقليدي وعروض أفلام مسائية وعروض مسرحية ورقص حول تاريخ صناعة النبيذ وأنشطة آخرى مثل الرسم بالنبيذ.

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