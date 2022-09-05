غير بعيد عن خطوط الجبهة، بدأ أهالي مدينة ميكوليف الأوكرانية حملة تنظيف، للبيوت والشوارع من الركام والشظايا عقب القصف المدفعي الروسي، الذي تسبب بتدمير عديد المباني بما فيها مصحة طبية ومؤسسة تعليمية وفندق.

في هذه الأثناء دعا رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال الأحد ألمانيا إلى تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا، أثناء زيارة إلى برلين ترمي إلى طيّ صفحة التوترات الأخيرة بين البلدين. وأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو في أعقاب اندلاع الحرب قبل ستة أشهر، وعدم تقديمها الدعم العسكري لكييف في مرحلة أولى، غضباً شديداً لدى حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ولكن الأمور تحسّنت بعد ذلك. وتشير زيارة شميهال إلى برلين الأحد، وهي الأولى لمسؤول أوكراني بهذا المستوى منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير، إلى انفراجة في العلاقات بين البلدين.