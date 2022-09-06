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ألمانيا تحي ذكري مذبحة ميونيخ.
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بدون تعليق: ألمانيا تقدم اعتذارها بعد خمسين عامًا على "مذبحة ميونيخ"

أحيت ألمانيا الإثنين الذكرى الخمسون لـ "مجزرة ميونيخ"، الهجوم الذي نفذته قوة كوماندوس فلسطينية خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972 وأودى بحياة أحد عشر رياضيًا بين الإسرائيليين والألمان لمحاولة تضميد الجروح. ونُكست الأعلام على جميع مباني عاصمة ولاية بافاريا، ووضع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إكليلا من الزهور في موقع الحادث. وحضر المراسم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ومسؤولون آخرون في اللجنة.

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وافقت حكومة أولاف شولتس على صرف مبلغ 28 مليون يورو بعد أن كانت برلين تقترح 10 ملايين يورو تتضمن نحو 4,5 ملايين يورو صُرفت في 1972 و2002.

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