استعدت كل من اليابان الإثنين لتداعيات إعصار هينامور القوي الذي اجتاح أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى غرب البلاد مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع اقتراب العاصفة الثلاثاء من سواحل البلاد الرئيسية مما رفع مستوى التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 300 مليمتر في أجزاء من كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر يوم الثلاثاء، محذرة أيضا من رياح قوية وعواصف.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية دخول البلاد في حالة طوارئ بسبب إعصار "هينامنور" الذي يتحرك بسرعة. وفي الصين، أصدرت مقاطعة تشجيانغ بشرق البلاد السبت تحذيرات بشأن إعصار هيننامور وأمرت بعودة قوارب الصيد إلى الموانئ وإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر.

وقام مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الأعاصير والجفاف بالمقاطعة برفع مستوى الاستجابة الطارئة للإعصار إلى المستوى الثاني. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية بالمقاطعة أنه حتى الساعة 2 بعد ظهر السبت، تم رصد الإعصار على بُعد حوالي 395 كم جنوب شرق جزيرة تشوجياجيان بمقاطعة تشجيانغ، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 كم في الساعة.